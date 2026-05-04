Путин се страхува от преврат и покушение с дрон

Драконови мерки за сигурността на руския лидер за 9 май

Владимир Путин се страхува, че срещу него може отново да се готви преврат, а дори и покушение - именно поради това сигурността му е по-засилена от всякога. Това твърди Си Ен Ен, позовавайки се на доклад на европейска разузнавателна агенция. Сред новите мерки за безопасността на Путин са инсталирането на системи за наблюдение в домовете на близки служители, които имат и

забрана да ползват телефони с интернет

Готвачите, бодигардовете и фотографите на президента нямали право да ползват градски транспорт, а всички посетители на Кремъл преминавали през две обстойни проверки.

В доклада се посочва, че част от мерките били въведени след убийството на висш руски генерал в края на 2025 г.

С наближаването на парада за Деня на победата се увеличили и страховете, че украински военни могат да атакуват репетициите или дори самия парад на 9 май, когато Путин се очаква да произнесе реч от Червения площад.

Смята се, че опасенията за потенциална атака се засилили, след като украински дрон порази елитна сграда в Москва, за която се смята, че е дом на ключови фигури в руската служба за външно разузнаване. Според канали в телеграм “по всички кули, стени и сгради на Кремъл

има войници от спецчастите с картечници,

снайперски пушки и специално оборудване”.

Атакуваният небостъргач е близо до престижен комплекс от имения, където е и резиденцията на секретаря на Съвета за национална сигурност на Путин и ексминистър на отбраната Сергей Шойгу. Европейският разузнавателен доклад споменава Шойгу като “свързан с риска от преврат, тъй като запазва голямо влияние сред висшите военни”.

Според разузнаването Путин се притеснява да не бъде ликвидиран от дрон. Той все по-рядко със семейството си посещава резиденциите около столицата и край Черно море - вместо това прекарвал времето там в обновени бункери.

