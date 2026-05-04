Южна Корея: Разследваме нападение над наш кораб в Ормузкия проток

Южна Корея разследва информация за възможно нападение срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток, съобщиха властите, цитирани от агенция Йонхап и БТА.

Говорител на южнокорейската морска компания Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine, HMM) посочи пред Ройтерс, че е избухнал пожар в машинното отделение на един от корабите ѝ за превоз на насипни товари в Ормузкия проток, като допълни, че причината за инцидента все още се разследва. Говорителят на компанията увери, че на този етап няма информация за пострадали или загинали.

"Проверяваме информацията за атакуван южнокорейски плавателен съд", заяви представител на правителството на Южна Корея.

Министерството на външните работи на страната потвърди информацията и уточни, че на този етап няма данни да пострадали южнокорейски граждани.

Разследването на информацията от южнокорейските власти се появява в контекста на американската операция "Проект Свобода", чиято цел е да помогне на блокирани товарни кораби да напуснат безопасно Ормузкия проток, в който иранските сили наложиха блокада след началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, припомня Ройтерс.