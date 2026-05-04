Иран причини сериозни щети в света, които изискват обезщетения по правилата на международното право

- Ваше превъзходителство, каква е позицията на Обединените арабски емирства относно иранските нападения и излагането на жизненоважни райони на балистични ракети и ирански безпилотни летателни апарати?

- Ние остро осъждаме бруталните ирански терористични нападения, насочени срещу Обединените арабски емирства и редица братски и приятелски държави, които засегнаха цивилни и инфраструктура и застрашиха международните морски пътища. Обединените арабски емирства осъждат иранските терористични нападения и настояват за носене на пълната правна отговорност от Иран за агресията и произтичащите от нея ефекти в съответствие с международното право.

Нападенията са причинили сериозни щети, които изискват документиране, оценка и обезщетение според разпоредбите на международното право, включително причиненото прекъсване на въздушния и морския трафик, заплахата за енергийната сигурност и глобалните вериги на доставки, затварянето на Ормузкия проток и застрашаването на свободната търговия и икономическата сигурност.

ОАЕ потвърждават, че е необходим всеобхватен подход за справяне с източниците на заплаха, включително ядрената програма, балистичните ракети, дроновете, военните способности, както и терористичните проксита и оръжия в региона, и спиране на заплахите, насочени към международното корабоплаване в Ормузкия проток.

- Как оценявате позициите на други държави по отношение на ОАЕ срещу тези ирански атаки?

- Позицията на ОАЕ и сродните и приятелски държави, които бяха подложени на ирански терористични нападения, получи широка международна подкрепа, която се изрази в международни решения по този въпрос, включително:

историческото решение № 2817, прието и одобрено от Съвета за сигурност на ООН на 11 март, подкрепено от 136 държави, което осъди иранските нападения, потвърди отхвърлянето на всякакви действия или заплахи, насочени към възпрепятстване на международната навигация в Ормузкия проток, и призова Иран за незабавно и безусловно прекратяване на всякакви провокации или заплахи, насочени към съседните държави.

На 19 март Съветът на Международната морска организация прие резолюция, осъждаща иранските заплахи и атаки, като подчерта сериозността им за безопасността на моряците и морската среда - резолюцията получи подкрепата на повече от 115 държави.

На 25 март Съветът по правата на човека единодушно прие резолюция, осъждаща иранските атаки, като потвърди, че те представляват нарушение на международното право и заплаха за международния мир и сигурност. Резолюцията беше подкрепена от повече от 100 държави.

На 1 април Съветът на Международната организация за гражданска авиация призна, че атаките на Иран представляват незаконни действия, заплашващи безопасността и сигурността на международната гражданска авиация.

- Означават ли тези решения, че Иран е станал международно изолиран?

- Няма съмнение, че това съгласие представлява ясен международен консенсус за отхвърляне на тези терористични нападения и подкрепа за правото на Обединените арабски емирства и сродните и приятелски държави да защитават своя суверенитет в съответствие с международното право. То също така изпраща ясна и единна послание, че международната общност няма да толерира нападения срещу суверенитета на държавите или умишлени атаки срещу цивилни и жизненоважна инфраструктура.

В този контекст трябва да се отбележи, че Обединените арабски емирства ценят широката международна подкрепа от над 179 държави и международни организации, които изразиха осъждане на тези груби нападения и пълна солидарност с държавата. Позициите на държавите варираха между искрена подкрепа, която е предмет на признателност и благодарност, и позиции, ограничени до декларации без практическо прилагане на терен. Обединените арабски емирства доказаха своята способност да се противопоставят и да устоят и имат нужда от ясни позиции и определяне на надеждни партньори.

В тази връзка, ние приветстваме позициите на Република България в знак на солидарност с ОАЕ и осъждането им още от първия момент на иранските терористични атаки, чрез ясното изявление на Министерството на външните работи по този въпрос, както и инициативата на Нейно Превъзходителство министъра на външните работи да осъществи контакт с Негово Височество шейх Абдула бин Зайед Ал Нахаян, заместник министър-председател и министър на външните работи, по време на който тя изрази подкрепата на Република България за ОАЕ и осъждането им на иранските терористични атаки.

- След като Обединените арабски емирства затвориха посолството си в Иран и изтеглиха посланика си, какви са съображенията, на които може да се основава възстановяването на дипломатическата мисия на ОАЕ в Техеран?

- Естествено е Обединените арабски емирства да предприемат тази стъпка, обявена на 1 март, а именно затварянето на посолството си в Техеран, изтеглянето на посланика си от Ислямската република Иран и всички членове на дипломатическата си мисия, което отразява твърдата и решителна позиция на държавата в отхвърлянето на всякаква агресия, засягаща нейната сигурност и суверенитет, на фона на продължаващия агресивен и провокативен подход, който подкопава възможностите за успокояване и тласка региона към изключително опасни пътища, заплашващи регионалната и международната сигурност и стабилност, енергийната сигурност и стабилността на световната икономика.

Също така на 2 март Министерството на външните работи привика Негово Превъзходителство Реза Амири, иранския посланик в ОАЕ, и му връчи остра нота на протест, като изрази осъждането и най-силния протест на държавата срещу иранските терористични атаки, като подчерта, че насочването към нейната територия представлява явна нарушаване на нейния суверенитет, заплаха за националната сигурност и явна злоупотреба с всички резолюции и норми.

ОАЕ подчертаха ангажимента си за участие във всички съответни многостранни форуми за противодействие на незаконните действия на Иран и готовността си да се присъединят към международна инициатива за повторно отваряне и поддържане на отворения Ормузки проток, тъй като ОАЕ вярват, че защитата на свободата на корабоплаване е колективна отговорност за осигуряване на стабилността на световната икономика и предотвратяване на ескалацията на кризи.

- Какви са последиците от кризата и затварянето на пролива за икономическото положение в Обединените арабски емирства? И за целия свят?

- Всяко прекъсване на движението през пролива има далечни последици за световните пазари, икономическата стабилност и разходите за живот, особено в най-уязвимите райони. Свободата на мореплаването в международните проливи е гарантирано от международното право и никоя държава не може да контролира интересите на другите или да държи световната икономика като заложник.

За Обединените арабски емирства не е настъпила промяна в инвестиционните планове или дългосрочните икономически приоритети. Секторите извън петрола допринасят с около 75% от брутния вътрешен продукт, което отразява успеха на ОАЕ в диверсификацията на икономиката си. Те също така притежават активи на суверенни фондове за богатство на стойност около 2,49 трилиона щатски долара, което поставя ОАЕ на трето място в света. Освен това разполагат със стратегически резерв от основни стоки, покриващ 4 до 6 месеца. Има също така коефициент на покритие на ликвидността, надвишаващ 146,6%, както и общи активи на банковия сектор в размер на 5.42 трилиона дирхама.

Правителството на Дубай също така взе решения за подкрепа на съоръженията за икономическия сектор, което повишава устойчивостта на икономиката, повишава нивото на готовност и осигурява бърза реакция на изискванията на настоящия етап, с цел подобряване на икономическите показатели на Дубай, които постигнаха темп на растеж от 5,4% през 2025 г., като БВП надхвърли 937 милиарда дирхами.

- Как може да се сложи край на тази криза - дипломатически или военен път?

- Обединените арабски емирства смятат, че всяко политическо решение трябва да се основава на обвързващи гаранции, които да предотвратят повторение на агресията и да държат Иран отговорен за компенсациите за насочването към граждански и жизненоважни обекти и цивилни лица, като изискват решителни позиции с отговорност на Иран и пълно обезщетение за щетите и загубите.

След около два месеца от коварните терористични нападения и затварянето на пролива, стана ясно, че Иран представлява заплаха за световната сигурност и за стабилността на икономиката, затова не е достатъчно да се постигне прекратяване на огъня и отваряне на пролива, а трябва да се адресират всички ирански заплахи изцяло и всеобхватно, включително: ядрените способности, балистичните ракети и безпилотните летателни апарати, както и ограничаването на техните агенти и терористични крила в региона с цел постигане на стабилност и сигурност на международните морски пътища.