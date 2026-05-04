Скот Бесънт: Китай да засили дипломатическите си усилия, за да убеди Иран да отвори Ормузкия проток

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт призова Китай да засили дипломатическите си усилия, за да убеди Иран да отвори Ормузкия проток за международното корабоплаване, като добави, че темата ще бъде обсъдена по време на срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин следващата седмица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Китай, нека видим дали ще засилят дипломатическите си усилия и ще убедят иранците да отворят протока", заяви Бесънт в интервю на живо за телевизия "Фокс Нюз".

Бесънт отбеляза, че Китай купува 90 процента от енергията на Иран, "така че те финансират най-големия държавен спонсор на тероризма".

Той призова Китай да се "присъедини към нас в тази международна операция" за отваряне на Ормузкия проток, но не посочи конкретно какви действия трябва да предприеме Пекин, като подчерта, че Китай и Русия трябва да спрат да блокират инициативите, преминаващи през ООН, като например резолюция, насърчаваща мерки за защита на търговското корабоплаване в протока.

Бесънт заяви, че Тръмп и Си са обсъждали ситуацията в Иран и ще обменят мнения по този въпрос лично на срещата си на 14-15 май в Пекин. Той обаче подчерта, че двамата ще се стремят да поддържат стабилността в отношенията между САЩ и Китай, установена с търговското споразумение, постигнато през октомври миналата година след среща в Пусан в Южна Корея.

"В нашите отношения цари голяма стабилност и, както вече казах, това се дължи на взаимното уважение между двамата лидери", заяви американският финансов министър.

Бесънт също така подчерта, че САЩ имат пълен контрол над Ормузкия проток благодарение на блокадата, наложена върху иранските пристанища, и че новата операция на Военноморските сили на САЩ за ескортиране на корабите през стратегическия морски път ще доведе до понижаване на цените на петрола. Той определи високите цени на горивата като "временно отклонение", което ще приключи в рамките на няколко седмици или месеца.

"Отново, ние сме наясно, че това краткосрочно покачване на цените засяга американския народ, но съм уверен, че от другата страна на това цените ще спаднат много бързо", заяви Бесънт, като добави, че пазарът на петрол ще бъде добре снабден.