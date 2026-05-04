Южна Корея потвърди: Наш кораб е бил атакуван близо до Ормузкия проток

Южнокорейски кораб, плаващ близо до Ормузкия проток, е бил атакуван в понеделник, съобщи корейското издание Chosun Daily, позовавайки се на правителствен източник.

По-рано същия ден от външното министерство на Южна Корея заявиха, че информацията за атаката все още се проверява.

„Към момента първоначалната проверка показва, че няма пострадали сред нашите граждани", уточни официалният представител.

Междувременно американски служител потвърди пред The Jerusalem Post, че иранският флот не е поразил кораб на ВМС на САЩ в района. Това стана, след като свързаната с Корпуса на гвардейците на ислямската революция агенция Fars съобщи, че две ракети са ударили американска фрегата край пристанището Джаск, при южния вход на протока.

Според иранската агенция Tasnim, Техеран е подготвил и други сценарии, които може да задейства „при необходимост".

През последните месеци Иран нееднократно твърди, че е атакувал американски военни кораби в региона, включително самолетоносача USS Abraham Lincoln в началото на март.

От Централното командване на САЩ съобщиха в публикация в X (Twitter), че два кораба под американски флаг са преминали успешно през протока в понеделник.

Централното командване на САЩ потвърди също, че няма поразени американски кораби, като добави, че „силите на САЩ подкрепят операция 'Свобода' и налагат военноморска блокада на иранските пристанища".

„Изстреляните ракети дори не се доближиха", допълниха от командването.