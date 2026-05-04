Кола се вряза в тълпа в Лайпциг и уби двама, 22 са ранени (Видео)

Двама души загинаха, а няколко бяха ранени, след като в понеделник следобед кола се вряза в тълпа в източногерманския град Лайпциг, съобщиха местните власти.
Кметът Буркхард Юнг заяви, че заподозреният е задържан, като добави, че властите все още не са наясно с мотива.
Началникът на пожарната в Лайпциг Аксел Шу съобщи, че 22 души са ранени, двама от които в тежко състояние.
На мястото на инцидента са около 40 пожарникари и 40 парамедици, както и два хеликоптера.
Полицията потвърди, че VW Taigo е блъснала няколко души в централния район Гримайше Штрасе, преди да избяга.
Шофьорът е бил арестуван по-късно „и към момента не представлява опасност", според полицията. Според немското издание "Билд" задържаният шофьор е проявявал признаци на психическа нестабилност.
Около 17:35 Радио Лайпциг съобщи, че според полицията опасността е отминала и че районът около площада е отцепен.
Снимки, публикувани в социалните мрежи, показаха спасителен хеликоптер близо до мястото на инцидента, както и няколко линейки.
𝟐 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐡𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐚𝐭𝐫𝐨𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐋𝐞𝐢𝐩𝐳𝐢𝐠. 𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐚 𝐦𝐚𝐬𝐚𝐜𝐫𝐚𝐫 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐮𝐥𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐇𝐃𝐋𝐆𝐏 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐞𝐬𝐢𝐧𝟎𝐬.— 🇪🇸 🆂🅰🅽🆃🅸 🇨🇭 🅶🆄🅸🆁🅸 🇪🇸 (@DGuirilandia) May 4, 2026
Leipzig’de araç yayaların arasına daldı: En az 2 ölü— Rastî Haber (@rastiajans) May 4, 2026
🔶Almanya’nın Leipzig kentinde bir aracın yayaların üzerine sürülmesi sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Alman kamu yayıncısı Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), polis kaynaklarına dayandırdığı… pic.twitter.com/VLrSI5js1c