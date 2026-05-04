ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишен е намушкал с нож свой връстник в Търнов...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22785532 www.24chasa.bg

Кола се вряза в тълпа в Лайпциг и уби двама, 22 са ранени (Видео)

2864
Мястото на инцидента Кадър: Екс

Двама души загинаха, а няколко бяха ранени, след като в понеделник следобед кола се вряза в тълпа в източногерманския град Лайпциг, съобщиха местните власти.

Кметът Буркхард Юнг заяви, че заподозреният е задържан, като добави, че властите все още не са наясно с мотива.

Началникът на пожарната в Лайпциг Аксел Шу съобщи, че 22 души са ранени, двама от които в тежко състояние.

На мястото на инцидента са около 40 пожарникари и 40 парамедици, както и два хеликоптера.

Полицията потвърди, че VW Taigo е блъснала няколко души в централния район Гримайше Штрасе, преди да избяга.

Шофьорът е бил арестуван по-късно „и към момента не представлява опасност", според полицията. Според немското издание "Билд" задържаният шофьор е проявявал признаци на психическа нестабилност. 

Около 17:35 Радио Лайпциг съобщи, че според полицията опасността е отминала и че районът около площада е отцепен.

Снимки, публикувани в социалните мрежи, показаха спасителен хеликоптер близо до мястото на инцидента, както и няколко линейки.

Мястото на инцидента Кадър: Екс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)