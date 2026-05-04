ОАЕ: Петролен обект гори след атака на Иран с дронове и ракети

Властите в ОАЕ съобщиха, че Иран е атакувал петролен индустриален обект с дронове и ракети. Ударът срещу индустриалната зона във Фуджейра е предизвикал пожар, като екипи на гражданската защита са реагирали незабавно и продължават да работят по овладяването му, пише "Дейли мейл".

Фуджейра е ключова точка с важно пристанище, тръбопроводи и други петролни съоръжения, които заобикалят стратегическия, но силно натоварен Ормузки проток.

Според министерството на отбраната на ОАЕ, три ракети, изстреляни от Техеран, са били прехванати над териториалните води на страната, а четвърта е паднала в морето.

До момента Иран не е коментирал официално атаките.

Събитията се развиват на фона на американска инициатива за ескорт на търговски танкери през Ормузкия проток, където стотици кораби са блокирани от началото на конфликта на 28 февруари.

В отговор Иранската революционна гвардия предупреди, че всеки кораб, който нарушава наложените от Техеран морски правила, ще бъде спрян със сила.