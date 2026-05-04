Хантавирус уби 3 на круизен кораб, още 6 заразени,...

Тръмп: Унищожихме ирански бързи лодки в Ормузкия проток

Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че страната му е унищожила няколко ирански "бързи лодки" в Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В публикация в социалната мрежа "Трут Соушъл" Тръмп посочи, че те са били седем, докато американският флот съобщава за шест, съобщи Франс прес.

Американският президент подчерта, че няма значителни щети в района, с изключение на стрелба по южнокорейски кораб. "Освен южнокорейския кораб, в протока към момента няма щети", написа той, визирайки стратегическия морски път.

САЩ твърдят, че са осигурили преминаването на два товарни кораба под американски флаг днес, докато Иран заявява, че протокът остава затворен.

Тръмп призова Южна Корея да се присъедини към усилията за защита на корабоплаването в района. "Може би е време Южна Корея да се включи в мисията", добави той.

Президентът на САЩ съобщи още, че министърът на отбраната Пийт Хегсет ще даде пресконференция утре, в която ще участва и председателят на Съвета на началник-щабовете на американските въоръжени сили Дан Кейн.

