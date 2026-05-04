Затвориха централната гара в Залцбург заради теч на запалим химикал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Централната гара в Залцбург бе затворена временно днес заради изтекъл запалим химикал, съобщиха австрийски електронни медии.

Опасното вещество е изтекло от вагон цистерна. Пожарната служба, полицията и спешна помощ са се включили в мащабна операция, като следобед гарата беше напълно затворена заради запалимия химикал - натриев метилат.

Цистерната се е намирала в непосредствена близост до пероните - на коловоз за товарни влакове. Веществото реагира с вода, поради което не бива да се гаси с вода, съобщиха спешните служби, цитирани от БТА.

Вечерта Австрийските федерални железници възобновиха движението на влаковете на Централната гара в Залцбург.

Заради предходното затваряне обаче се очакват закъснения на влакове и отменени курсове до края на деня, предупреди говорителят на железниците Роберт Мосер.