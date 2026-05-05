Южна Корея ще разследва причините за пожара на свой кораб в Ормузкия проток

Министерството на външните работи на Южна Корея днес заяви, че властите ще разследват причините за пожара на южнокорейски кораб в Ормузкия проток, след като плавателният съд бъде изтеглен до близко пристанище, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Точната причина за инцидента ще бъде установена след като плавателният съд бъде изтеглен и щетите му бъдат оценени", се казва в изявление на министерството.

По-рано днес южнокорейската агенция Йонхап съобщи, че пожарът на борда на кораба е бил потушен.

Екипажът се е борил с пламъците в продължение на четири часа, уточни агенцията, цитирайки представител на компанията собственик.

Няма жертви и няма информация за пострадали сред 26-членния екипаж.

Според Йонхап корабът е бил закотвен край бреговете на Обединените арабски емирства в Ормузкия проток, когато е избухнала експлозия.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че Иран е взривил "южнокорейски товарен кораб".

Компанията собственик засега не е коментирала, а Йонхап цитира нейн служител, според когото до момента не е известно "дали е имало външна атака или експлозията е причинена от вътрешен проблем на кораба".

Очаква се в следващите дни плавателният съд да бъде откаран в Дубай.