Румънският парламент гласува днес вот на недоверие срещу правителството на премиера Илие Боложан

Вотът, озаглавен "Спрете "Плана Боложан" за унищожаване на икономиката, обедняване на населението и измамна продажба на държавни активи", беше внесен миналата седмица от Социалдемократическата партия (СДП), опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР) и парламентарната група "МИР – Румъния на първо място".

Документът беше подписан от 253 парламентаристи, с 20 повече от необходимите 233 гласа за приемането му.

До него се стигна, след като СДП - най-голямата партия в управляващата четирипартийна коалиция, оттегли подкрепата си към премиера Боложан, който е лидер на Национално-либералната партия (НЛП). СДП също така оттегли министрите си от правителството и обяви, че то вече не разполага с парламентарно мнозинство.

Илие Боложан е 72-ият министър-председател в историята на Румъния, отбелязва новинарският сайт Зиаре. Преди да оглави правителството той беше и.д. президент в продължение на около три месеца след оставката на Клаус Йоханис през февруари 2025 г.

Неговото правителство, което включваше СДП, НЛП, Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), встъпи в длъжност в края на юни миналата година. То бе сформирано като широка проевропейска коалиция на фона на възход на крайнодесните сили на парламентарния вот през декември 2024 г., когато те получиха около една трета от местата в двукамарния парламент, а АУР стана втората по големина парламентарна сила.

СДП отхвърли обвинения от страна на досегашните си коалиционни партньори, че планира бъдещо съвместно управление с крайнодесния АУР и заяви, че целта й е възстановяване на проевропейската коалиция, но с друг премиер. НЛП и ССР от своя страна заявиха, че повече няма да си сътрудничат със социалдемократите и виждат правителство на малцинството като възможно решение. АУР, който в момента води в социологическите проучвания, пък твърди, че целта му е свикване на предсрочни избори.

Медиите отбелязват също, че някои парламентаристи, които са подписали вота на недоверие, впоследствие са заявили, че няма да го гласуват, което означава, че съдбата на кабинета Боложан все още не е решена. Президентът Никушор Дан увери вчера, че какъвто и да е изходът от гласуването, Румъния ще запази проевропейската си посока и ще продължи да се придържа към целите си за намаляване на бюджетния дефицит.

Правителството на Боложан предприе серия от мерки за икономии, за да овладее прекомерния бюджетен дефицит, който достигна 9,3 процента от БВП (според европейската методология) в края на 2024 г. В края на миналата година дефицитът беше понижен до 7,9 процента от БВП, а целта за 2026 г. е да бъде сведен от 6,2 процента от БВП.

Мерките обаче предизвикаха все по-дълбоки разногласия между коалиционните партньори, като социалдемократите често критикуваха някои от инициативите на премиера. Коалиционното споразумение предвиждаше ротация на премиерския пост през пролетта на 2027 г., когато той трябваше да премине към СДП.

В. "Адевърул" напомня, че от Революцията през 1989 г. до днес в парламента на Румъния са били внесени общо 52 вота на недоверие, като едва шест от тях са успели да постигнат целта си. В списъка на свалените с вот на недоверие министър-председатели фигурират имената на Емил Бок, Михай Ръзван Унгуряну, Сорин Гриндяну, Виорика Дънчила, Лудовик Орбан и Флорин Къцу, посочва изданието.