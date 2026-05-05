Стармър и Макрон осъдиха иранските удари срещу ОАЕ, Мерц призова Техеран да се върне към преговорите

Британският премиер Киър Стармър снощи осъди иранските удари с дронове и ракети срещу Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Той призова Иран да се ангажира с дипломация, за да предотврати последваща ескалация в Близкия изток, се казва в изявление на канцеларията на премиера.

"Заставаме солидарно до ОАЕ и ще продължим да подкрепяме отбраната на нашите партньори в Залива. Тази ескалация трябва да спре. Иран трябва да се ангажира в съдържателни и смислени преговори за гарантиране на продължаването на примирието в Близкия изток и за постигане на дългосрочно дипломатическо решение", каза Стармър.

По-късно френският президент Еманюел Макрон нарече иранските удари срещу ОАЕ "неприемливи".

"Днешните ирански удари срещу гражданска инфраструктура на Емирствата са неоправдани и неприемливи", написа Макрон късно снощи в Екс, уверявайки ОАЕ в подкрепата на Франция. Той призова за отваряне на Ормузкия проток и гарантиране на сигурността на държавите в региона.