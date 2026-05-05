ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български шофьор на камион остава в затвора за тра...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22786546 www.24chasa.bg

Агенти на Сикрет сървис съобщиха, че нападател е открил огън срещу тях и е бил прострелян във Вашингтон

1772
Вашингтонския монумент

Мъж, забелязан с оръжие в близост до Белия дом от цивилни полицаи и агенти, беше прострелян от правоохранителните органи снощи, след като откри огън срещу полицаите близо до Вашингтонския монумент, съобщиха американските тайни служби - Сикрет сървис, цитирани от Асошиейтед прес.

Заместник-директорът на Сикрет сървис Мат Куин каза, че цивилните полицаи са видели мъжа около 15,30 ч местно време в района около комплекса на Белия дом и забелязали, че носи оръжие.

Те са го последвали за кратко и уведомили униформените полицаи.

Неидентифицираният мъж се опитал да избяга, когато екип от униформени полицаи и агенти на Сикрет сървис го доближили. Куин каза, че мъжът открил стрелба срещу полицаите, а те отвърнали на огъня.

Предполагаемият стрелец е откаран в местна болница. Няма информация какво е състоянието му, уточни Куин.

Той добави, че екип на спешна помощ е транспортирал и малолетно лице, което също пострадало леко при стрелбата. Засега не е установено дали става въпрос за случаен минувач, каза Куин.

"Според разследващите той е бил улучен от заподозрения нападател", уточни Куин.

Куин каза още, че вашингтонската полиция ще разследва стрелба, с участието на полицаи.

Сикрет сървис призоваха хората да избягват района, тъй като екипите за спешна помощ са се отзовали на сигнал за стрелба недалеч от Белия дом, където президентът Доналд Тръмп провеждаше малко бизнес събитие.

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента. Агенти на Сикрет сървис въведоха журналистите, които бяха отвън, в залата за пресконференции, докато Тръмп продължи със събитието без да го прекъсва.

Инцидентът предизвика засилено полицейско присъствие, само малко повече от седмица след като въоръжен мъж се опита да щурмува гала вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом с оръжия и ножове. Коул Томас Алън бе обвинен по случая, при който бе прострелян служител на тайните служби, но той е носил бронежилетка и не е получил сериозни наранявания.

Куин заяви, че към момента не е известно дали инцидентът от понеделник е свързан с Доналд Тръмп. „Няма да правя предположения", каза Куин. „Дали е бил насочен към президента или не, не знам, но това ще бъде установено", добави той.

Вашингтонския монумент

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)