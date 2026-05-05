ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Български шофьор на камион остава в затвора за тра...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22786564 www.24chasa.bg

Най-малко 12 миньори са в неизвестност след експлозия на газ в мина в Колумбия

1132
Снимка: Pixabay

Най-малко 12 миньори са в неизвестност след експлозия във въглищна мина в Централна Колумбия снощи, съобщи регионалното правителство, цитирано от Франс прес, съобщава БТА.

При експлозията са били "затрупани 15 миньори", написа в социалната мрежа Екс губернаторът на департамента Кундинамарка Хорхе Емилио Рей, с което бе актуализирана първоначалната информация за 14 затрупани.

Той уточни, че трима миньори "са успели да излязат сами, а един от тях е транспортиран в медицински център" в Сутатауса, на около 70 км северно от столицата Богота.

Източник от регионалното правителство потвърди пред АФП, че 15 миньори са били в мината по време на експлозията, причинена от "натрупване на газ", и че трима от тях са били бързо евакуирани.

В колумбийските мини, особено в нелегалните, често се случват инциденти, отбелязва АФП.

Губернаторът сподели снимки на спасителните екипи на мястото, отбелязвайки, че те оценяват концентрацията на метан - газът, отговорен за експлозията - преди да започнат издирването на изчезналите.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)