Най-малко 12 миньори са в неизвестност след експлозия на газ в мина в Колумбия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 12 миньори са в неизвестност след експлозия във въглищна мина в Централна Колумбия снощи, съобщи регионалното правителство, цитирано от Франс прес, съобщава БТА.

При експлозията са били "затрупани 15 миньори", написа в социалната мрежа Екс губернаторът на департамента Кундинамарка Хорхе Емилио Рей, с което бе актуализирана първоначалната информация за 14 затрупани.

Той уточни, че трима миньори "са успели да излязат сами, а един от тях е транспортиран в медицински център" в Сутатауса, на около 70 км северно от столицата Богота.

Източник от регионалното правителство потвърди пред АФП, че 15 миньори са били в мината по време на експлозията, причинена от "натрупване на газ", и че трима от тях са били бързо евакуирани.

В колумбийските мини, особено в нелегалните, често се случват инциденти, отбелязва АФП.

Губернаторът сподели снимки на спасителните екипи на мястото, отбелязвайки, че те оценяват концентрацията на метан - газът, отговорен за експлозията - преди да започнат издирването на изчезналите.