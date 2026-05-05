Италия и Азербайджан ще засилят връзките си в областта на енергетиката и отбраната. За това се договориха италианският премиер Джорджа Мелони и азербайджанският президент Илхам Алиев. Мелони пристигна вчера на посещение в Азербайджайн след участие в срещата на върха на Европейската политическа общност в Армения, припомнят АНСА и Франс прес.

Азербайджан през последните години се превърна в ключов доставчик на енергия за Европа, която търси алтернативи на руския петрол и природен газ след началото на руската война в Украйна. Конфликтът в Иран пък показа колко нестабилни са световните пътища за доставка на енергоресурси.

Доставките на азербайджански петрол и природен газ са от ключово значение за енергийната сигурност на Италия от началото на руската инвазия в Украйна, заяви Мелони на брифинг с Илиев.

Двете страни се договориха да трансформират тяхното партньорство нещо като постоянна политическа координация, допълни Мелони.

Миналата година Азербайджан достави на Италия 9,5 милиарда кубични метра природен газ чрез трансадриатическия газопровод, което е около 16 процента от внасяния от Италия природен газ.

На брифинга с Мелони Илхам Алиев подчерта, че Италия си остава първи търговски партньор на Азербайджан и ключова дестинация за азербайджанския износ на енергоресурси. Алиев каза, че двете страни са обсъждали и увеличаване на доставките.

"За целта е нужно да се разшири проектът за трансадриатически газопровод, който е част от средиземноморския газов коридор", допълни Алиев.

Отвъд енергетиката, двамата лидери обсъдиха и разширяването на сътрудничеството в областта на обраната и на сигурността, които Мелони дефинира като ключови области.

Това е трета задгранична визита на Мелони с цел увеличаване на енергийните доставки за Италия от началото на войната в Иран. През март тя беше в Алжир, също ключов доставчик на енергоресурси за Италия. През април в разгара на войната Мелони стана първият западен лидер, посетил Персийския залив. Тя беше в Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Бахрейн, за да говори с местните лидери също за укрепване на енергийните доставки, но и да изрази съпричастност с тези страни срещу иранските атаки, нанасяни като част от конфликта на Иран със САЩ и Израел.