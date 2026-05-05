Тръмп заплаши да затрие Иран от лицето на Земята, ако нападне US кораби

Опитът на Доналд Тръмп да отвори отново Ормузкия проток в понеделник създаде риск от подновяване на войната в Близкия изток.

След като потвърди, че Иран е открил „огън" по кораби, американският президент предупреди Техеран, че ще бъде „изтрит от лицето на Земята", ако нападне американски кораби в Персийския залив.

В региона за първи път от влизането в сила на нестабилното примирие миналия месец прозвучаха сирени за въздушно нападение, като Иран предприе серия от ракетни и дронови атаки срещу ОАЕ.

Петнадесет ирански ракети бяха пресечени, докато дронове удариха празен танкер за суров нефт в пролива и атакуваха нефтените находища на страната още веднъж – което изстреля цената на барел суров нефт обратно до близо 115 долара.

„Проект Свобода", както го нарече Белият дом, доведе до ден на взаимни обвинения.

САЩ заявиха, че са ескортирали успешно два кораба през жизненоважния воден път, нещо, което Техеран отхвърли като „лъжи".

По-рано Иран заяви, че е изстрелял ракети по американски разрушители, но това беше опровергано от Вашингтон. До 2000 кораба остават блокирани във водния път, с около 20 000 членове на екипажа, а Ислямската република се закле да поддържа блокадата си „с пълна сила".

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви: „Събитията в Ормузкия проток ясно показват, че няма военно решение на политическа криза."

Той добави: „Проект „Свобода" е проект „Задънена улица".

В публикация в социалните мрежи Тръмп призова Южна Корея да се присъедини към неговия проект, след като заяви, че един от корабите на страната е бил обстрелян от Иран.

Той написа:

„Иран е нанесъл няколко удара срещу държави, които нямат нищо общо с движението на корабите в рамките на „Проект Свобода", включително южнокорейски товарен кораб.

Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията! Ние сме свалили седем малки лодки или, както те обичат да ги наричат, „бързи" лодки. Това е всичко, което им е останало."

Той добави: „Освен южнокорейския кораб, към този момент няма други щети в пролива."

Тръмп заяви, че министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Общото командване на въоръжените сили Дан Кейн ще дадат пресконференция във вторник.

Атаката на Иран срещу танкера на ОАЕ противоречи на твърдението на президента, че „няма нанесени щети при преминаването през пролива", освен по южнокорейския кораб.

Иранският генерал-майор Али Абдолахи настоя, че Техеран „поддържа и управлява силно сигурността на Ормузкия проток с пълна сила".

Той призова корабите „да се въздържат от всякакво преминаване" без иранско разрешение, като високопоставен служител на ОАЕ заяви, че заплахите „не могат да бъдат пренебрегнати".

Но министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви пред "Фокс нюз", че страната му има „абсолютен контрол" над пролива.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че неговите „ракетоносещи разрушители" са преминали през пролива и като „първа стъпка" са ескортирали два търговски кораба под американски флаг.

По-рано Иран заяви, че е ударил американски военен кораб и го е принудил да обърне, но по-късно уточни, че е произвел само „предупредителни изстрели", след като Вашингтон категорично отрече, че неговият военноморски флот е бил ударен.

Отхвърляйки изявлението на CENTCOM, Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) заяви: „През последните няколко часа през Ормузкия проток не са преминали търговски кораби или петролни танкери, а твърденията на американските официални лица са неоснователни и напълно неверни."

Когато в неделя Тръмп обяви „Проект Свобода" за „безопасно" ескортиране на корабите извън пролива, цените на петрола се понижиха, но вчерашните удари ги качиха отново с 2%. Ръководители на корабни компании заявиха, че ситуацията остава твърде неясна, и се оплакаха от липсата на подробности за това как американският план ще работи на практика.

Германската фирма Hapag-Lloyd заяви снощи, че оценките ѝ за риска „остават непроменени" и че проливът „остава затворен за транзитите на Hapag-Lloyd до второ нареждане".

„Проект Свобода" е най-новият опит да се окаже натиск върху лидерите от твърдата линия в Техеран, които се чувстват все по-оптимистични относно хода на войната.

В момента Иран настоява САЩ да отложат преговорите относно ядрените му амбиции в замяна на отварянето на морския път, което би означавало капитулация за Америка. Тръмп даде да се разбере, че ще отхвърли предложението.

Режимът обаче се подигра на Вашингтон, като разузнавателната служба на Корпуса на стражите на ислямската революция заяви, че „възможностите за вземане на решения от страна на САЩ са се стеснили".

Иран заяви, че Тръмп трябва да избере между „невъзможна военна операция или лоша сделка с Ислямската република".

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаеи заяви, че „приоритетът е да се сложи край на войната", но обвини САЩ за липсата на напредък. Той добави: „Другата страна трябва да се ангажира с разумен подход."

Обещавайки да изтрие Иран „от лицето на Земята", ако той атакува американски кораби, изпълняващи „Проект Свобода", Тръмп заяви пред Fox News, че според него Техеран е станал „много по-гъвкав" в преговорите.

Той каза: „Имаме повече оръжия и муниции с много по-високо качество, отколкото преди. Имаме най-доброто оборудване. Имаме ресурси по целия свят... бази по целия свят. Можем да използваме всичко това – и ще го направим, ако се наложи."