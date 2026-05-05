Гръцки гражданин сред пътниците на круизния кораб „Hondius", засегнат от хантавирус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцки гражданин е сред общо 149-те пътници на круизния кораб MV Hondius, където бе регистрирано огнище на хантавирус, довело до смъртта на трима души. Това съобщи собственикът на плавателния съд – Oceanwide Expeditions, който публикува данни за националния състав на пътниците и развитието на ситуацията.

По информация на компанията, на борда се намират туристи от 23 различни държави, като сред тях има и един гръцки гражданин. От дружеството уточняват, че към момента няма данни той да е сред заразените или пострадалите.

Жертвите на вируса са двама нидерландски граждани и един германец. Няколко други пътници са под лекарско наблюдение, а здравните власти следят отблизо състоянието им.

Корабът, плаващ под името MV Hondius, временно акостира на острови от Кабо Верде заради риска от разпространение на инфекцията. Екипажът е предприел мерки за изолация и ограничаване на контактите между пътниците.

Хантавирусът се предава основно чрез контакт с екскременти на заразени гризачи и рядко се разпространява от човек на човек. Симптомите включват висока температура, мускулни болки и в тежки случаи, дихателни усложнения.

Случаят предизвика засилено внимание от страна на международните здравни служби, които продължават да наблюдават развитието на ситуацията на борда на кораба.