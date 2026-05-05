Макрон продължава посещението си в Армения, двете страни ще подпишат договор за стратегическо партньорство

Президентът на Франция Еманюел Макрон продължава днес посещението си в Армения, по време на което двете страни ще подпишат договор за стратегическо партньорство и други договори, целящи да укрепят двустранните връзки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Франция, в която живее голяма арменска диаспора (400 000 души), има дълга история на приятелство и солидарност с бившата съветска република.

Вчера при пристигането му в Ереван местните жители аплодираха Макрон по улиците на града и скандираха "Да живее Франция".

По време на първия ден на посещението си френският лидер участва в срещата на върха на Европейската политическа общност и припомни как Марсилия е приела арменски бежанци, бягащи от кланетата, извършени от Отоманската империя през Първата световна война. Макрон припомни и мобилизацията във Франция, когато Армения беше засегната от катастрофално земетресение през 1988 г. Той подчерта и влиянието на певеца Шарл Азнавур върху двете страни. Макрон похвали и ориентацията на Армения към ЕС.

Вчера в чест на Макрон беше даден и държавен банкет в Ереван, по време на който звуча музиката на Азнавур, като любопитното беше, че Макрон изпя емблематичното парче Bohemе на певеца, докато президентът на Армения Ваган Хачатурян свиреше на пиано, а премиерът Никол Пашинян беше на ударните инструменти, отбелязва Франс прес.

Франция винаги е подкрепяла Армения в противоречията й с Азербайджан. Отбранителното сътрудничество между Париж и Ереван досега включва поръчка на три френски радара и обучение във Франция на арменски военни. Армения също така поръча от Франция 36 самоходни гаубици "Сезар" през 2024 г.

Днес двете страни ще подпишат договори в областта на отбраната и транспорта, като Елисейският дворец спомена потенциални перспективи за "Еърбъс", както и ангажимент на френската държава в изграждането на тунел по пътната ос север-юг в Армения.

Днес Макрон ще посети и мемориала в Ереван за жертвите на кланетата на арменци по време на Първата световна война и музея "Матенадаран".

Макрон и Пашинян ще посетят и Гюмри, град пострадал най-тежко от земетресението от 7 декември 1988 г., когато загинаха 25 000 души в Армения.