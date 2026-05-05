Датски превозвач: Наш кораб, плаващ под ﻿US флаг, напусна Ормузкия проток под американски ескорт

Датският превозвач "Мерск" съобщи, че един от неговите кораби - "Алианс Феърфакс", плаващ под американски флаг, е напуснал Ормузкия проток под американски ескорт, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Алианс Феърфакс", кораб за превоз на автомобили, плаващ под американски флаг, управляван от компанията "Фарел лайнс", дъщерно дружество на "Мерск", е преминал през Ормузкия проток и е напуснал Персийския залив на 4 май", се казва в съобщение на "Мерс", изпратено до Франс прес. „Преминаването е било без инциденти и всички членове на екипажа са в безопасност", се допълва в текста.