Български шофьор на камион остава в затвора за трафик на половин тон канабис в Гърция

50-годишният български шофьор на камион е прехвърлен в затвора Ставраки в Янина след разпит в Игуменица.

Той беше задържан при операция на службите за борба с организираната престъпност и обвинен във внос и трафик на около половин тон хидропонен канабис, открит в камиона му сред легален товар.

Според разследващите случаят е част от по-широка схема за международен наркотрафик.

По време на разпит, продължил повече от четири часа, обвиняемият е заявил, че няма отношение към престъплението и не е знаел за наличието на наркотиците в превозваната стока.

Съдът е постановил мярка „задържане под стража", а разследването продължава с цел установяване на евентуални съучастници и канали за доставка.