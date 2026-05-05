Губернатор: Украйна се опита да атакува една от най-големите нефтени рафинерии в Русия

Нефтопреработвателният завод в Кириши.

Украйна се опита да атакува един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия, а украинската атака е предизвикала пожар в промишлената зона на руския град Кириши в Ленинградска област, заяви областният губернатор Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс, а тя от БТА.

"Главната цел на врага беше нефтената рафинерия в Кириши", посочи Дрозденко, като уточни, че при атаката не е имало ранени или убити.

Нефтопреработвателният завод в Кириши, един от най-големите в Русия, е обработвал 17,5 милиона тона нефт или 350 000 барела на ден през 2024 г., което съставлява 6,6% от общия обем на нефтопреработката в страната, посочват запознати източници.

Руското министерство на отбраната съобщи също, че през нощта противовъздушната отбрана е унищожила общо 289 украински дрона над различни области в страната.

От своя страна управителят на Полтавска област в Украйна Виталий Дякивнич заяви, че руска атака с дронове и ракети е убила четирима души и е ранила още 31 в областта, като същевременно е прекъснала газоснабдяването на близо 3500 потребители.

Дякивнич допълни, че при атаката e била засегната и железопътната инфраструктура.

