Вселенският патриарх Вартоломей е на посещение в Атина

Вселенският патриарх Вартоломей I пристигна на посещение в Атина, където провежда срещи с държавното и църковното ръководство на страната.

В рамките на визитата ще се срещне с представители на гръцкото правителство, както и с ръководството на Гръцката православна църква. Основен акцент в разговорите са въпроси, свързани с ролята на православието, междуцърковните отношения и предизвикателствата пред съвременното общество.

Връхната точка на посещението на Вселенския патриарх Вартоломей I в Атина ще бъде неговата историческа реч пред Гръцкия парламент, насрочена за днес, 5 май, от 13:00 ч.

Двадесет и седем години след първото си обръщение към депутатите през 1999 г., патриархът отново ще застане пред пленарната зала, за да отправи послание по ключови теми, свързани с православието и съвременното общество.

Срещата се провежда по покана на председателя на парламента Никитас Какламанис и ще бъде в присъствието на президента на републиката Константинос Тасулас.

Посещението има както духовно, така и символично значение, като подчертава връзките между Вселенската патриаршия и Гърция. Очаква се патриархът да участва и в богослужения и официални събития в гръцката столица.

Визитата на Вартоломей в Атина идва в момент на активен диалог по важни теми за православния свят и засилено сътрудничество между църковните институции.