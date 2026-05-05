52-годишен българин измина пеша разстоянието от Солун до Серес, спи на улицата и търси работа

52-годишен българин живее на улицата в Серес, изминавайки пътя от Солун до Серес пеша, търсейки работа и препитание. Познат като Стелиос, личната му история бързо набра популярност в гръцките регионални медии и социалните мрежи.

Стелиос е прекарал 26 години от живота си в Гърция, работейки тежък физически труд в строителството и по полетата. Доскоро мъжът е работил в Солун, но губи препитанието си, заменен от по-евтина работна ръка. Останал без средства и покрив над главата си, той тръгва пеша за Серес, надявайки се, че в земеделския регион неговият опит в животновъдството и полската работа ще бъде оценен.

В момента 52-годишният мъж е намерил убежище в района на Дикастирия (Съдебната палата). Неговият „дом" се състои от стар матрак и одеяло, които е открил изхвърлени в контейнер.

Въпреки ниските температури през нощта, Стелиос отказва да проси. „Не искам милостиня, искам работа," споделят местни жители, които са разговаряли с него. Те описват мъжа като изключително скромен и чист, който поддържа района около импровизираното си легло в изряден вид.

Ситуацията на 52-годишния българин, мобилизира незабавно социалните служби на Община Серес. Заместник-кметът по социална закрила и здравеопазване Хрисула Дрига лично посети мъжа и задейства процедури за оказване на помощ.

От местната власт заявяват, че основната цел е да бъде осигурено временно настаняване, което да извади мъжа от уличните условия, както и да се намери подходяща работа.

Историята на българина бързо се разпространи в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от съчувствие сред местната общност в Серес. Граждани вече се организират, да му осигурят топла храна и дрехи, но основната цел остава намирането на постоянна работа, която да му осигури и подслон.