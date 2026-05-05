Президентът на Хърватия: чужди военни кораби не трябва влизат в пристанища ни без одобрение от парламента

Президентът на Хърватия Зоран Миланович заяви, че чуждестранни военни кораби, особено такива, идващи от бойни операции, не трябва да имат право да влизат в хърватските пристанища без одобрението на хърватския парламент, предаде ХИНА, цитирана от БТО.
Миланович каза това снощи, коментирайки влизането на американския разрушител "Оскар Остин" във водите край Дубровник по-рано през деня.
"Това са кораби, идващи от военни операции, които не са били разрешени от Съвета за сигурност на ООН – операции, които нямат нищо общо с Хърватия", отбеляза хърватският президент.
Той описа американския военен кораб като "голяма казарма в корпуса на кораб" и припомни, че всяко влизане на чуждестранни войски в Хърватия, съгласно конституцията, изисква парламентарно решение.
Влизането на чуждестранни кораби в хърватските пристанища през последните 20 години се регулира от Морския кодекс, който Миланович счита за противоконституционен, припомня ХИНА.
"Няколко хиляди войници влизат в хърватско пристанище, във вътрешните води на страната. Каква е разликата между това и ситуацията по член 7 от хърватската конституция, който гласи, че влизането на чуждестранни въоръжени сили в Хърватия трябва да бъде одобрено от хърватския парламент? Имаме напълно противоконституционен закон", заключи Миланович.