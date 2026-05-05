Двама души убити при американски удар по плавателен съд в Карибско море, предполагало се, че е транспортира наркотици

Въоръжените сили на САЩ заявиха, че снощи са нанесли пореден удар по плавателен съд, използван предполагаемо за трафик на наркотици в Карибско море, при което са били убити двама души, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Кампанията на администрацията на президента Доналд Тръмп за нанасяне на удари по предполагаеми плавателни съдове за трафик на наркотици във водите около Латинска Америка започна в началото на септември. Общо са били убити най-малко 188 души.

Въпреки войната срещу Иран през последните седмици ударите се засилиха, което показва, че агресивните мерки на администрацията за овладяване на „наркотероризма" в Западното полукълбо не отслабват, отбелязва АП.

Въоръжените сили към момента не са предоставили доказателства, че някой от поразените плавателни съдове е транспортирал наркотици. Както в свои предишни изявления американското Южно командване каза, че е взело на прицел предполагаеми трафиканти на наркотици, които се движели по маршрути за контрабанда. То публикува видео в Екс, на кадри от което се вижда взривен плавателен съд, обхванат от пламъци.

Президентът Тръмп казва, че САЩ са във „въоръжен конфликт" с картелите в Латинска Америка и че атаките са необходими, за да бъде спрян притока на наркотици към САЩ, Администрацията му обаче не е предоставила много доказателства в подкрепа на твърденията си, че убива „наркотерористи".

Критици междувременно изразяват съмнения доколко изобщо ударите по плавателни съдове са в съответствие с американското законодателство.