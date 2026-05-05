Юноша загина, след като се блъсна със скутер във влак в Южна Германия

Релси СНИМКА: Пиксабей

Един 17-годишен младеж загина, а негов връстник бе ранен, след като скутер се блъсна в товарен влак в Южна Германия, предаде ДПА, като се позова на местната полиция, цитирана от БТА.

По първоначална информация от разследването 17-годишният водач на скутера преминал през необезопасен с бариери железопътен прелез въпреки червен предупредителен сигнал. Превозното средство след това се блъснало във влака. Юношата, който се возел зад водача, починал от нараняванията си на мястото на инцидента.

Водачът бил откаран в болница със спасителен вертолет. Срещу него е възбудено разследване по подозрения в убийство по непредпазливост и опасно възпрепятстване на железопътния трафик.

Полицията каза, че 15-годишен юноша на мотопед, който следвал скутера, успял да спре на време и не е пострадал.

Машинистът на влака изпаднал в шок и също му била оказана медицинска помощ.

