Южна Корея "ще преоцени внимателно позицията си" относно участие в американски операции в Ормузкия проток

Министерството на отбраната на Южна Корея обяви днес, че страната "внимателно ще преоцени позицията си" относно възможно участие в американски операции в Ормузкия проток след експлозията на борда на южнокорейски товарен кораб на компанията Ейч Ем Ем, при която нямаше пострадали или загинали, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Сеул възнамерява да определи позицията си въз основа на международното право, сигурността на международните морски маршрути, съюза си със САЩ и ситуацията на сигурността на Корейския полуостров, уточни още министерството.

Ведомството припомни, че "участва активно в международните дискусии за сътрудничество, които целят да осигурят безопасно преминаване през Ормузкия проток".

По данни на платформата "Марин Трафик" (MarineTraffic) засегнатият южнокорейски плавателен съд "Наму" е многофункционален кораб на компанията Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine, HMM), плаващ под панамски флаг. Всичките 24 членове на екипажа му, сред които и шест южнокорейски граждани са в безопасност, уточни министерството на външните работи на Южна Корея. То допълни, че пожарът на борда на кораба "е напълно овладян".

Както много други азиатски държави Южна Корея зависи силно от доставките на горива от Близкия изток. В тази насока американският президент Доналд Тръмп посочи, че блокадата на Ормузкия проток от Иран трябва да прикани Южна Корея да се присъедини към американските операции за обезопасяването на протока, припомня АФП.