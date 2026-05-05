Яхта от флотилията „Глобъл Сумуд“ за Газа е заседнала на гръцко островче

Една от ветроходните яхти, които участват в международната хуманитарна флотилия „Глобъл Сумуд", която се насочи към ивицата Газа, но беше спряна от Израел в международни води, е заседнала в плитчини на скалист бряг на гръцкото островче Гавдос южно от Крит, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

На снимки на ЕРТ се вижда, че яхтата „Тринидад" с дължина от 13 метра е заседнала и се е наклонила силно към левия си борд.

На място са отишли служители на гръцката брегова охрана, които са огледали плавателния съд. При благоприятни условия те ще се върнат, за да проучат възможността да изтеглят яхтата, която се намира на трудно за спасителна операция място.

Междувременно по информация на телевизията гръцките власти са издали предупреждение към морските съдове в района за опасността, която представляват ветроходните яхти от флотилията за Газа, които са останали без екипажи и се носят без управление във водите край Крит.

На 30 април израелските сили спряха флотилията в международни води край бреговете на Гърция и задържаха поне 175 от активистите на борда ѝ. По-късно задържаните бяха прехвърлени на остров Крит.