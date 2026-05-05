Двама души са загинали и петима са ранени при взрив в металургичен комбинат в Казахстан

Двама души са загинали и петима са ранени, след като на територията на металургичния комбинат „Казцинк" в казахстанския град Уст Каменогорск е възникнала извънредна ситуация, предаде националната новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Според управата на обекта инцидентът е възникнал тази сутрин при провеждане на производствена дейност.

„При чистене на помпа за дим се стигна до взрив с последващо разгаряне на пожар и частично срутване на конструкцията. При произшествието са загинали двама души, петима са пострадали. Оказва им се цялата необходима медицинска помощ", съобщи компанията.

На място работят спешните служби, води се ликвидиране на последствията от произшествието. Създадена е специална комисия, която да изясни причините и обстоятелствата му.

От „Казцинк" изразиха съболезнования на роднините на загиналите и заявиха, че са готови да окажат подкрепа на пострадалите.

Семействата на загиналите и пострадалите ще получат необходимата помощ, включително материална и психологическа подкрепа", съобщиха от пресслужбата на предприятието.

Паралелно се провежда оценка на възможното въздействие върху околната среда.

„По предварителни данни има локално изхвърляне на прах без превишаване на допустимите норми и без опасни замърсяващи вещества", уточниха в компанията.

Окончателните изводи ще бъдат направени след разследването.

Премиерът Олжас Бектенов е поел под личен контрол ситуацията в „Казцинк".