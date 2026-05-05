КМГ: Градските библиотеки: Хранят духа на града, обогатяват душите на хората

Четенето е важен път за придобиване на знания, развитие на мъдростта и възпитание на морал. То носи просветление, помага да се изградят благородни идеали и да се култивира възвишен дух.

В днешния забързан живот хората, повече от всякога, се нуждаят от тихо кътче, където да се успокоят и да разговарят със сърцето си. През последните години, с неуморното развитие на новите обществени културни пространства, в различни градове на Китай се появиха градски библиотеки и културни клубове за четене. Те не само предлагат по-удобни услуги за заемане и връщане на книги, но и възпитават духа на града, превръщайки се в „духовни зарядни станции" за съвременния човек.

Изграждане на „15-минутен кръг за четене"

В градската библиотека край езерото Айлиен в гр. Хъджоу, Гуанси-джуанския автономен район, книгите са наред, столчетата са удобно разположени, а модерните съоръжения като автоматизирани терминали за заемане, връщане и карта за читател, както и автоматични уреди за дезинфекция на книги, са напълно осигурени. Г-жа Лиу, пенсионирана учителка, която живее наблизо, идва почти всеки следобед. Тя споделя, „Преди трябваше да пътувам с автобус до центъра, за да чета, а сега просто се разхождам. Тук е светло, тихо и наистина ми помага да се потопя в четенето."

„Всички книги в градските библиотеки могат да се заемат и връщат в главната библиотека на град Хъджоу, което преодолява последната миля от услугите за четене за всички", обясни г-жа Джан Сяойен, отговорник на отдела за книгообмен в библиотеката на Хъджоу. Към момента библиотеката е изградила 37 примерни центъра за четене, обхващащи градските и окръжните нива, както и ключови квартали, с общ 35 538 тома книги и годишен оборот от над 150 000 читатели, постигайки основно покритие на градските и селските райони.

В гр. Дзинан, провиниця Шандун, 70 библиотеки са вградени в квартали и търговски зони, отворени са 24 часа, предлагат заемане без депозит и изграждат „15-минутен кръг за четене". Те са обслужили над 16 милиона читатели. Библиотеката в Дзинан въведе услугата „Любимо четене набързо", позволяваща на гражданите да избират книги онлайн и да ги взимат/връщат в най-близката библиотека. Също така създаде кътове за куриерски служители, зони за деца и нощни читални, за да отговори на нуждите на всички възрасти. Според г-н Ин Йенмин, директор на библиотеката в Дзинан, обществените пространства за четене вече не се ограничават до традиционните библиотечни услуги, а се превръщат в ключови компоненти на системата за градски обществени културни услуги и важна основа за изграждането на духовна цивилизация.

Активиране на „духовните зарядни станции"

Библиотеките, разпръснати из градовете и селата, предоставят идеални места за уединение, а разнообразните дейности за четене ги съживяват, предлагайки непрекъснато духовно подхранване. Джан Лей, куриер от Ханджоу, който постоянно пътува, е редовен посетител: „След като разнеса пратките, влизам да се презаредя и да почета малко. Да научавам нови неща ме прави по-доволен и ми дава повод за размисъл за бъдещето."

По време на Седмицата на националното четене тази година, Детската библиотека в Чанчун, провинция Дзилин, организира над 30 събития, включително предаване на традиционната култура, стартиране на „Музикална библиотека", посещения на писатели в училища и инициативата „Обиколка на читалнята". Тези дейности обхванаха училища, квартали, търговски зони и културни центрове. Чрез „станции за предаване на четенето" свързаха 20 техни клона и бази за четене, организираха бързи флашмоб представления с елементи от националното наследство, вплитайки класическата поезия в общественото културно пространство, и създадоха иновативно хибридно културно пространство „музика + четене", разширявайки обхвата на услугите за детско четене.

Млада майка, която присъства със своето дете, сподели, „Преди се чудех къде да водя детето си през уикендите. Сега в библиотеката има занимания с приказки, музикални уроци и детето се забавлява, а аз мога да почета любимите си книги. Уикендите са наистина приятни."

Библиотеката в Дзинан създаде „Нощно училище за всички", предлагащо над 220 безплатни курса по калиграфия, нематериално културно наследство, психология и други предмети в 43 учебни центъра, обслужвайки над 270 000 души. Програмист Ли каза, „През деня само гледам компютъра, а вечер идвам в библиотеката на курс и цялата ми умора изчезва. Животът ми вече не се свежда само до работа и прибиране вкъщи."

Обогатяване на „културния дух" на града

Градските библиотеки не само обогатяват свободното време на хората, но и незабелязано прекрояват междуличностните отношения, моралните ценности и духа на града.

В гр. Наннин, Гуанси-джуанския автономен район, има две библиотеки „Лидзян". Едната се намира в историческия квартал „Сандзие Лянсян", а другата – в модерния район Усян, пълен с небостъргачи. Ю Юенюен, отговорник на книжарницата, казва: „От самото начало не искахме да правим традиционна книжарница, а искахме да създадем нещо като „културен хол на града". Двата обекта са с различни концепции – този в стария квартал е вкоренен в местната култура, позволявайки на хората да се докоснат до градския дух в древните улички. А новият обект е насочен към младите хора, привличайки ги към четенето с модерна и свежа среда. „Да накараме хората не просто да влязат да четат, а да искат да останат и да се връщат отново и отново – това е истинската жизненост на новите обществени културни пространства", каза още тя.

Аджией, роден през 90-те, е намерил много приятели в библиотеката близо до дома си. „Когато не работя извънредно, прекарвам времето си тук. Срещнах много хора с общи интереси. Разменяме си мисли и идеи, споделяме впечатления от книгите и това винаги носи нови прозрения", казва той.

От една библиотека до цял град, от четенето на един човек до духовното сродство на много хора – обществените културни пространства по тихия начин възпитават характера на един град и обогатяват душите на неговите жители.