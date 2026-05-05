КМГ: Великолепието на традиционните градини в “Из Китай с Павел“ (Видео)

В днешния епизод на „Из Китай с Павел" ще научим повече за Музея на китайските градини и ландшафната архитектура, който е разположен в подножието на планината Иншан в пекинския район Фънтай. Това е първият национален музей в Китай, посветен на градините.

Музеят на градините е международен център за градинска култура, който събира исторически и културни реликви. Той се фокусира върху образоването на широката общественост, учениците от началните и средните училища, както и местните и чуждестранните туристи. Музеят представя изчерпателно дългогодишната история, културата, разнообразните функции и постиженията на китайските градини. Посетителите могат да разгледат красиви пейзажи с павилиони, мостове и потоци, както и миниатюрни версии на известни китайски градини. Спокойната обстановка и привлекателните експозиции превръщат музея в уютно място за отдих.

В Музея на китайските градини и ландшафната архитектура може да се види и зала с най-известните градини от цял свят. Тук е показан френският Версай, индийския Тадж Махал, руския Петерхоф, класическа италианска вила, градини от САЩ, Япония, Европа и Корея.

Не случайно всеки посетител на Китай желае да види класическите градини. Това самобитно и уникално изкуство придава чарът, който всички ние, хората от западната част на света, желаем да усетим в необятния изток. Приятно гледане!