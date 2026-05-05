ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Титлата на "Левски" може да изстреля Веласкес от "...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22787846 www.24chasa.bg

КМГ: Великолепието на традиционните градини в “Из Китай с Павел“ (Видео)

КМГ

744
Снимка: Китайска медийна група

В днешния епизод на „Из Китай с Павел" ще научим повече за Музея на китайските градини и ландшафната архитектура, който е разположен в подножието на планината Иншан в пекинския район Фънтай. Това е първият национален музей в Китай, посветен на градините.

Музеят на градините е международен център за градинска култура, който събира исторически и културни реликви. Той се фокусира върху образоването на широката общественост, учениците от началните и средните училища, както и местните и чуждестранните туристи. Музеят представя изчерпателно дългогодишната история, културата, разнообразните функции и постиженията на китайските градини. Посетителите могат да разгледат красиви пейзажи с павилиони, мостове и потоци, както и миниатюрни версии на известни китайски градини. Спокойната обстановка и привлекателните експозиции превръщат музея в уютно място за отдих.

В Музея на китайските градини и ландшафната архитектура може да се види и зала с най-известните градини от цял свят. Тук е показан френският Версай, индийския Тадж Махал, руския Петерхоф, класическа италианска вила, градини от САЩ, Япония, Европа и Корея.

Не случайно всеки посетител на Китай желае да види класическите градини. Това самобитно и уникално изкуство придава чарът, който всички ние, хората от западната част на света, желаем да усетим в необятния изток. Приятно гледане!

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)