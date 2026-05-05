„Кралят на динозаврите“ с исторически дебют в континентален Китай

„Кралят на динозаврите" пристигна в Пекин за специална изложба, която съчетава два автентични скелета на тиранозавър рекс от Германия с безпрецедентно събиране на китайски свирепи тиранозавроиди. Изложбата бе открита в Китайския природонаучен музей в Пекин, съобщава КМГ.

Това е първият път, когато скелет на тиранозавър рекс се показва в континентален Китай. Още по-значимо е, че северноамериканските тиранозаври и техните китайски братовчеди стоят един до друг, предлагайки на посетителите рядък поглед върху родословието, което е създало най-известния хищник, стъпвал някога на Земята.

Разкриват се и редица тайни за тиранозавъра. Изложбата включва модел на кожата на тиранозавър, реконструиран въз основа на „Уайрекс" – екземпляр, съхраняван в Музея по естествени науки в Хюстън. При внимателно разглеждане посетителите могат да забележат следи от люспи по модела.

Освен това кураторският екип е симулирал рева на тиранозавър, комбинирайки звуците на крокодили и казуари. Изложбата ще продължи до 11 октомври 2026 година.