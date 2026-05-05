В Пекин се откри Център за аерокосмически науки с интерактивни преживявания за деца и тийнейджъри

В Пекин отвори врати нов голям център за космическо образование, който предлага на младите хора възможност да се запознаят отблизо с космическите постижения на Китай и да погледнат отвъд тях, съобщава КМГ.

Пекинският център за космически науки, разположен в огромен търговски комплекс в район Чанпин в северозападната част на Пекин, е проектиран да запълни празнината във висококачественото космическо образование в Китай, съобщи вестник „Science and Technology Daily".

С площ от 3700 квадратни метра центърът е насочен към посетители на възраст от 6 до 16 години, като съчетава автентични космически технологии с интерактивни забавления.

Мястото е структурирано около шест тематични зони, които следват логическата хронология на човешкото космическо изследване. Една от най-популярните атракции вероятно ще бъде реплика в реален размер на основния модул на космическата станция „Тиенгун". До нея зона за преживяване на лунната повърхност позволява на гостите да облекат костюм за кацане на Луната, да управляват симулиран луноход и да наблюдават панорамен модел на марсианското време. На място са построени четири специализирани аерокосмически лаборатории, оборудвани с изведена от експлоатация, но автентична изследователска апаратура, използвана за учебни цели.

Съдържанието на този център е разработено под надзора на уважавани институции като Лабораторията за изследване на дълбокия космос и Пекинския институт за космически науки и технологии.