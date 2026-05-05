Египет остро осъжда атаките с дронове и ракети срещу ОАЕ

Дрон

Египет осъди по най-категоричен начин атаките с ракети и дронове, насочени срещу територията на Обединените арабски емирства, които доведоха до пожар в петролно съоръжение в емирството Фуджейра и раниха много хора, предаде египетската новинарска агенция МЕНА, цинирана от БТА.

В изявление, публикувано късно снощи, министерството на външните работи на Египет изрази пълна солидарност с Обединените арабски емирства и подкрепата си за мерките, които страната предприема за защита на своите ресурси и суверенитет. Кайро също така категорично отхвърля всякакви действия, насочени към сплашване на цивилното население или дестабилизиране на региона на Персийския залив.

Египет предупреди за изключително сериозните последици от тези атаки, подчертавайки, че те представляват опасна ескалация, която подкопава усилията за деескалация на напрежението и представлява грубо нарушение на международното право и Устава на ООН.

