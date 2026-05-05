Боксофисът за майските почивни дни в Китай надхвърли 700 млн. юана

Към 5 май 2026 г. общите боксофис приходи от филми (включително предварителните продажби) в Китай надхвърлиха 13,6 млрд. юана, а приходите от прожекциите по време на празниците за 1 май (включително предварителните продажби) надхвърлиха 700 млн. юана, като общият брой на зрителите достигна 19,2 млн., което вече надвишава общия брой зрители от миналата година по същото време, съобщава КМГ.

През 5-дневна почивка имаше повече прожекции, а цените на билетите бяха по-достъпни. Средната цена на билета в страната на първия ден от празника през 2026 г. беше 36,8 юана, което е най-ниската стойност за същия период през последните четири години. В цялата страна бяха въведени субсидии за гледане на филми, като зрителите можеха да ползват отстъпки за туристически атракции, пазари и храна срещу представяне на билета, което подпомогна филмовия пазар.