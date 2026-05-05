Румъния ще получи 2,62 млрд. евро с четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост

Четвъртото плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност 2,62 млрд. евро ще бъде получено изцяло от Румъния, съобщи снощи министърът на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару, цитиран от телевизия Диджи 24. Министърът допълни, че искането за пето плащане по плана, който предвижда общо 21,41 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства и заеми, ще бъде внесено през юни.

Драгош Пъслару отбеляза, че за първи път от 2021 г. Румъния има „чисто" искане за плащане по НПВУ, т.е. без удръжки от сумата.

„Тази сутрин имах среща със Селин Гауер (координаторката по НПВУ). Имаме потвърждение за изпълнение на целите и етапите от четвъртото искане за плащане, така че ще имаме чисто искане от 2,62 млрд. евро по компонента безвъзмездни средства, което ще бъде официализирано в следващия период", съобщи министърът на европейските проекти и инвестиции Драгош Пъслару на брифинг след заседание на правителството.

Министърът съобщи още, че Румъния е успяла да получи и 350 млн. евро, които бяха задържани по третото искане за плащане по НПВУ, информира агенция Аджерпрес.

Той припомни, че реформите, предвидени в третото искане, трябваше да бъдат изпълнени през първото тримесечие на 2023 г. Етапите, които бяха забавени, включват специалните пенсии, създаването на Агенция за мониторинг и оценка на публичните предприятия и назначенията в управителните съвети на компаниите в сферата на енергетиката и транспорта, припомни министърът.

Пъслару съобщи също, че Румъния е приключила преговорите с Норвегия и страните от Европейското икономическо пространство (ЕИП) – Лихтенщайн и Исландия, за получаване на финансиране в размер на общо 497,6 милиона евро, информира Диджи 24.

„Ще разполагаме с тази сума от половин милиард, състояща се от 291,6 милиона евро от норвежката страна и 304 милиона евро от страна на ЕИП. Това са брутните вноски, като нетните вноски са 243 милиона евро от Норвегия и 254 милиона евро от ЕИП", заяви той.

Министърът уточни, че процентът на съфинансиране от страна на Румъния е 15 на сто, което се равнява на 68,6 милиона евро.

„Това е много важен момент, защото от норвежките фондове ще можем да финансираме зеления преход, културата, правосъдието, вътрешните работи, местното развитие, институционалното сътрудничество и увеличаването на административния капацитет, научните изследвания и иновациите, и всички тези неща са много важни за Румъния", отбеляза той.