7 са потвърдените случаи на хантавирус на круизния кораб, намиращ се край Кабо Верде

СНИМКА: Ройтерс

Два случая на смъртоносния хантавирус са потвърдени, а за още пет души се подозира, че са заразени измежду хората, които са на круизния кораб, блокиран в Атлантическия океан близо до Кабо Верде, съобщи Световната здравна организация в последна и най-детайлна справка за огнището на заразата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Около 150 души все още са на борда на кораба „Хондиус“, който превозва предимно британски, американски и испански туристи. Круизът им е започнал от Аржентина през март.

Седемте случая на зараза включват трите жертви досега, един пациент в критично състояние и трима души с леки симптоми, съобщи СЗО. Трите жертви са нидерландска двойка и германски гражданин, а британски гражданин е бил евакуиран от кораба на остров Възнесение и се лекува в Южна Африка, съобщиха официални лица.

СЗО обяви, че във връзка със заразата се издирват и пътници на полет от остров Света Елена до Йоханесбург, предаде Франс прес. С този полет е пътувала нидерландската двойка, починала от заразата.

