Шефът на иранския парламент: Още дори не сме започнали конфронтацията си със САЩ

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф Снимка: Екс/ @MarioNawfal

Влиятелният председател на иранския парламент (Меджлиса) Мохамад Багер Калибаф предупреди, че Иран "дори още не е започнал" същинската си конфронтация със САЩ, ден след съобщенията за сблъсъци в Ормузкия проток, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение (в региона) е непоносимо за САЩ, а ние дори още не сме започнали", посочи Галибаф в съобщение в социалната мрежа Екс на персийски език.

Той допълни, че САЩ и съюзниците им са застрашили сигурността на корабоплаването и енергийните доставки, и заяви, че "тяхното зловредно присъствие намалява" в Близкия изток.

