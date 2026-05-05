6 загинали и десетки ранени при руски удари по два региона на Украйна

Руски удари по два региона на Украйна са причинили най-малко 6 жертви, сред които има спасители, както и десетки ранени, съобщиха властите, цитирани от Франс пред и от украински медии. Президентът Володимир Зеленски осъди „абсолютния цинизъм“ на Москва преди влизането в сила на прекратяване на огъня, обявено заради честванията в Русия на победата през 1945 г.

В Полтавска област са загинали петима души, сред които трима служители на газова компания и двама спасители, а други 37 са ранени, съобщи ръководителят на регионалната администрация Виталий Диакивнич, цитиран от БТА.

В Харковска област един човек е загинал, а други двама са ранени, според прокуратурата. Още двама души са пострадали в самия град Харков при атака с дрон, по данни на регионалния ръководител Олег Синегубов.

В съобщение в Екс генералният директор на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ Сергий Корецки, обяви, че обекти за добив на газ в регионите Полтава и Харков са били засегнати от бомбардировките. Той потвърди, че трима служители на „Нафтогаз“ и двама спасители са загинали в Полтавска област. „Става дума за комбиниран удар с дронове и балистични ракети“, добави Корецки, като уточни, че засегнатите обекти са претърпели „значителни щети и загуби на производство“.

Руската армия е изстреляла през нощта 11 балистични ракети и 164 дрона срещу Украйна, според украинските военновъздушни сили, които твърдят, че са неутрализирали във въздуха една ракета и 149 дрона.

Според същия източник 8 ракети и 14 дрона са поразили 14 обекта в страната, докато две ракети не са достигнали целите си.

„Абсолютен цинизъм е да се иска прекратяване на огъня, за да се организират пропагандни тържества, докато всекидневно се нанасят подобни удари“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Украйна е обяви прекратяване на огъня, считано от сряда, два дни преди прекратяването на огъня, обявено от Москва по повод церемониите в Русия, с които ще бъде отбелязан краят на Втората световна война.