ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

225 са случаите на морбили

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22788789 www.24chasa.bg

Кораб е повреден след руска атака с дронове срещу пристанището на Голяма Одеса

984
СНИМКА: Pixabay

Руска атака с дронове причини щети на кораб в пристанището на Голяма Одеса, съобщи в Телеграм канала си украинската морска администрация.

„Руснаците нанесоха удар по пристанището на Голяма Одеса. В резултат на атаката е повреден цивилен кораб, плаващ под флага на Островите Кук. Екипажът не е пострадал“, се казва в съобщението, цитирано от БТА. 

В момента пристанището работи, като се вземат предвид рисковете за сигурността, а съответните служби отстраняват последствията.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.

 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)