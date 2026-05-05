Кораб е повреден след руска атака с дронове срещу пристанището на Голяма Одеса

Руска атака с дронове причини щети на кораб в пристанището на Голяма Одеса, съобщи в Телеграм канала си украинската морска администрация.

„Руснаците нанесоха удар по пристанището на Голяма Одеса. В резултат на атаката е повреден цивилен кораб, плаващ под флага на Островите Кук. Екипажът не е пострадал“, се казва в съобщението, цитирано от БТА.

В момента пристанището работи, като се вземат предвид рисковете за сигурността, а съответните служби отстраняват последствията.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.