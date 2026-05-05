Великобритания санкционира руски физически и юридически лица

Великобритания обяви, че ще санкционира 35 руски физически и юридически лица, занимаващи се по нейни оценки с набирането на мигранти в уязвимо положение, за да се сражават в редиците на руската армия в Украйна или да работят в производството на дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Британското Външно министерство (Форин Офис) обяви, че 17 от тези лица и организации ще бъдат включени в черния списък на Лондон, тъй като са свързани с мрежи за трафик на хора, които улесняват пътуването на лица с цел "използването им като пушечно месо на фронта".

Останалите 18 мишени на новите санкции са свързани с програма, използваща "подвеждащи практики", за да бъдат набирани хора, основно от Камерун, за работа в производството на дронове.

"Практиката да се експлоатират уязвими хора, за да се подпомогне провалящата се незаконна война на Русия в Украйна е варварска", подчерта държавният министър на Великобритания за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии Стивън Даути.

Той допълни, че новите санкции "ще осуетят операциите на трафикантите, които набират хора за пушечно месо и снабдяват фабриките за дронове на руския президент Владимир Путин с незаконни компоненти".