Тръмп провежда операция за отваряне на Ормузкия проток под обстрел. Иран заплашва с атаки

Американската операция за отваряне на Ормузкия проток се развива под обстрел, като силите на САЩ прихващат ирански ракети и дронове и унищожават атакуващи лодки, насочени срещу търговското корабоплаване, докато започват да превеждат кораби през един от най-важните водни пътища в света.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че два търговски кораба под американски флаг са преминали успешно през пролива в рамките на операцията, наречена „Проект Свобода", въпреки че иранските власти отхвърлиха твърдението като „неоснователно" и предупредиха, че всяко чуждестранно военно присъствие ще бъде атакувано, пише "Фокс нюз".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че всеки ирански удар срещу американски кораби ще бъде посрещнат с превъзхождаща сила, като заяви, че Иран ще бъде "изтрит от лицето на земята", докато висш ирански командир заяви, че американските сили ще бъдат набелязани, ако "се приближат и влязат" в пролива.

Операцията бързо се превърна в пряк тест за контрола над пролива, като американските сили преместват кораби под обстрел, докато Иран заплашва да нанесе удар по всяко чуждестранно присъствие - сблъсък, който може да вкара двете страни още по-дълбоко в открит конфликт.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че по време на операцията Иран е нанесъл удари срещу незасегнати държави, включително южнокорейски товарен кораб, и намекна, че съюзниците биха могли да се присъединят към усилията.

„Може би е време Южна Корея да се присъедини към мисията!", написа той.

Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър заяви пред репортери, че иранските сили са изстреляли крилати ракети, дронове и малки лодки срещу кораби под американска защита в началото на операцията, като са се насочили предимно към търговски кораби, както и към някои кораби на ВМС на САЩ.

Американските сили отговориха, като пресякоха атаките и унищожиха шест ирански малки лодки, каза Купър, добавяйки, че американските сили са неутрализирали всяка една от тези заплахи.

Той заяви, че двата кораба под американски флаг са преминали през пролива без инциденти и че се очаква допълнителни кораби да започнат да се придвижват, за да се възползват от прохода.

Операцията включва значително военно присъствие на САЩ, включително разрушители с управляеми ракети, над 100 самолета, безпилотни системи и около 15 000 военнослужещи.

Купър заяви, че САЩ не ескортират корабите поотделно, а вместо това осигуряват многослоен „защитен чадър" над пролива, комбинирайки военноморски, въздушни и електронни военни способности.

Американските сили също така са прекарали седмици в използването на съвременни технологии за прочистване и валидиране на транзитен маршрут, който е бил тестван чрез изпращане на кораби под американски флаг, каза той.

През Ормузкия пролив преминава около една четвърт от световния морски търговски обмен на петрол, което прави всяко прекъсване на движението сериозен повод за тревога за световните пазари.

Иран категорично отхвърли американската операция, като Али Абдолахи, началник на обединеното командване на иранските въоръжени сили, предупреди, че всяка чужда сила, навлязла в пролива, „ще бъде атакувана".

Иранската Революционна гвардия също отрече, че някакви търговски кораби са преминали успешно през водния път, като нарече твърденията на САЩ „неоснователни".

Развитието на събитията оставя пролива фактически оспорен, като САЩ твърдят, че са открили сигурен транзитен маршрут, а Иран отрича, че кораби се движат, и заплашва с по-нататъшни атаки.