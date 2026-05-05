https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22789406 www.24chasa.bg

33-годишен германец е шофирал колата, врязала се с 80 км/ч в пешеходци в Лайпциг

Мястото на инцидента Кадър: Екс

33-годишен германец е шофьорът на колата, която в понеделник следобед се вряза в пешеходци в Лайпциг. 

Мъжът се казва Джефри К. и е строителен техник. Според информация на "Билд" той е женен и има едно дете. Мъжът е бил и треньор по бокс. 

Жестоката катастрофа се разиграва около 16:45 ч. на улица „Гримайше щрасе". Според свидетели Джефри се е врязал в тълпата със скорост от над 80 км/ч. Шофирал е VW Taigo. При инцидента двама души загинаха, а над 20 са ранени. 

Когато полицията пристигнала на мястото на инцидентът, Джефри още бил в колата. Той се е предал без съпротива. 

Загиналите са жена на 63 години и мъж на 77 години. И двамата са германци. 

