33-годишен германец е шофирал колата, врязала се с 80 км/ч в пешеходци в Лайпциг

33-годишен германец е шофьорът на колата, която в понеделник следобед се вряза в пешеходци в Лайпциг.

Мъжът се казва Джефри К. и е строителен техник. Според информация на "Билд" той е женен и има едно дете. Мъжът е бил и треньор по бокс.

Жестоката катастрофа се разиграва около 16:45 ч. на улица „Гримайше щрасе". Според свидетели Джефри се е врязал в тълпата със скорост от над 80 км/ч. Шофирал е VW Taigo. При инцидента двама души загинаха, а над 20 са ранени.

Когато полицията пристигнала на мястото на инцидентът, Джефри още бил в колата. Той се е предал без съпротива.

Загиналите са жена на 63 години и мъж на 77 години. И двамата са германци.