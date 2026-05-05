Ройтерс: „Хизбула“ плаща висока цена в сраженията с Израел

„Хизбула“ плати висока цена за това, че започна война срещу Израел на 2 март. Израел окупира части от Южен Ливан, принуди стотици хиляди шиити, които подкрепят групировката, да напуснат домовете си и уби няколко хиляди бойци, според непубликувани досега оценки на самата групировка.

Този ход доведе и до тежки политически последици. В Бейрут противопоставянето срещу статута на „Хизбула“ на военизирана групировка се втвърди, тъй като вътрешните ѝ противници смятат, че това е въвлякло Ливан в поредица от войни с Израел.

Миналия месец ливанското правителство за пръв път от десетилетия взе участие в преки преговори с Израел – решение, на което „Хизбула“ твърдо се противопостави, пише БТА.

Повече от десетина официални представители на „Хизбула“ обаче заявиха пред Ройтерс, че смятат, че има шанс чрез съюз с Техеран във войната му срещу Израел и САЩ да бъдат стабилизирани влошаващите се позиции на групировката. Шиитското движение „Хизбула“, създадено през 1982 г. от иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция, откри огън два дни след началото на конфликта, който започна с американски и израелски удари срещу Иран на 28 февруари.

Групировката си е направила сметката, че участието ѝ в конфликта би наложило Ливан да бъде включен в дневния ред на преговорите между Иран и САЩ и че иранският натиск ще успее да гарантира по-стабилно прекратяване на огъня, отколкото това, което влезе в сила през ноември 2024 г. след конфликта, предизвикан от войната в Газа, казват официалните представители.

„Хизбула“ претърпя сериозни загуби при предната война, по време на която бяха убити лидерът ѝ Хасан Насралла и около 5000 бойци и беше отслабена доминиращата ѝ позиция в ливанската държава.

Превъоръжена с иранска помощ, групировката използва нови тактики и дронове и изненада мнозина със способностите си след крехкото 15-месечно примирие, по време на което „Хизбула“ се въздържаше от военни действия, въпреки че Израел продължаваше да убива членовете ѝ.

Депутатът от „Хизбула“ Ибрахим ал Мусауи отрече, че групировката е действала в полза на Иран, когато е възобновила военните действия, както твърдят противниците ѝ. Той заяви пред Ройтерс, че ливанското шиитско движение е видяло възможност да „прекъсне порочния кръг, при който израелците атакуват, убиват (включително и целенасочено конкретни членове на групировката) и бомбардират без никакво възмездие“.

Той призна, че в Южен Ливан групирвоката е дала жертви и е понесла материални щети, но добави: „Когато залогът са честта, суверенитетът и независимостта, не си правиш сметки колко хора ще бъдат убити“.

Въпреки че сключеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 16 април, доведе до значително намаляване на бойните действия, Израел и „Хизбула“ продължиха да си разменят удари в южната част на Ливан, където Израел поддържа присъствие на войски в едностранно обявената от него „буферна зона“.

Йезид Сайиг, старши научен сътрудник в Центъра за Близкия изток на института „Карнеги“, казва, че „Хизбула“ „демонстрира по-голяма издръжливост, отколкото мнозина очакваха, но това само по себе си не води до стратегически ползи“.

„Единственото нещо, което ще възпре Израел, е всеобхватна американско-иранска сделка“, смята той. „Без сделка ще има много болка за всички. В най-добрия случай – болезнена патова ситуация“, добавя Сайг.

ПРЯСНО ИЗКОПАНИ И БЪРЗО ЗАРОВЕНИ ГРОБОВЕ

Повече от 2600 души са били убити от 2 март, като около една пета от тях са жени, деца и медици, според ливанското Здравно министерство. Ведомството не уточнява каква част от тях са цивилни и каква въоръжени бойци.

Три източника, два от които представители на „Хизбула“, казаха, че в информацията на Министерството не са включени много от жертвите на групировката. Според тях няколко хиляди бойци на „Хизбула“ са били убити, но групировката все още не разполага с пълната картина.

Пресслужбата на „Хизбула“ съобщи, че информацията за няколко хиляди жертви е неточна, но добави, че движението все още не разполага с окончателния списък. Тя препрати Ройтерс към информацията на Здравното министерство.

Според източник, който е командир от „Хизбула“, десетки бойци са отишли в градовете на фронтовата линия Бинт Джбейл и Хиям, възнамерявайки да се сражават до смърт. Телата им все още не са били открити.

Около 25 новоизкопани гроба в контролираните от „Хизбула“ южни предградия на Бейрут бързо бяха запълнени с телата на бойци в дните след влизането в сила на прекратяването на огъня. Прости мраморни надгробни плочи отбелязват някои от погребаните като командири, а други – като бойци.

Само в едно село в южната част на страната – Ятер – местните власти са отчели смъртта на 34 бойци на „Хизбула“.

Шиитската мюсюлманска общност в Ливан пострада най-много от израелските атаки и членовете ѝ бяха принудени да избягат в християнски, друзки и други райони, където мнозина обвиняват групировката „Хизбула“, че е започнала войната. (със съкращения) (БТА)

(Превод от английски език: Владимир Арангелов)