"Софиямед" посреща 14-тата си годишнина с 2-ри роб...

Църква и жилища са повредени след земетресението във Войводина

Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресението с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер, регистрирано тази нощ в северната сръбска автономна област Войводина, е причинило материални щети в село Бачки Моноштор край Бездан, без да има данни за пострадали, съобщават местни медии, цитирани от ХИНА и БТА. 

По информация на Сръбския сеизмологичен институт трусът е бил регистриран в 2:35 ч. местно време (3:35 ч. българско), като интензивността му в епицентъра е достигнала степен VI по скалата на Меркали. След основния трус са последвали и два по-слаби вторични – с магнитуд 2,5 в района на Бездан и 2,3 в района на Дивчибаре, Централна Сърбия.

Според информация на хърватската информационна агенция ХИНА, най-сериозни щети са нанесени село Бачки Моноштор, където множество жилищни сгради са с напукани стени и повредени конструкции, включително и по-нови постройки. Жителите на селото, което е с преобладаващо хърватско население, са били събудени от труса и в паника са излезли на улицата, отбелязва агенцията.

Повреди са нанесени и на местната църква  "Свети Петър и Павел", където части от гипсовия таван са се срутили.

 

