Иранската икономика е на ръба на колапс

Още преди да започне войната между САЩ и Израел срещу Иран, иранската икономика беше в бедствено положение. Месечните заплати от 700 долара през 2022 г. спаднаха до 400 долара, или около 1200 шекела, като все повече семейства се озоваваха под прага на бедността и се мъчеха да осигурят дори най-необходимата храна за децата си.

Ирански блогър публикува през януари, малко преди големите протести в Иран, че е видял млада майка, принудена да купи памперси за 1-годишно дете за своята дъщеря на две години и половина. Причината - детето било отслабнало много.

Подобно на бездомник, получил сметка за данък върху недвижимите имоти, войната засегна иранците, които вече нямаха нищо. Докато иранските управници демонстрират сила пред Тръмп, годишната инфлация бушува на около 70%, иранският риал се срива до рекордно ниско ниво, интернет не работи, а безработицата не пощадява нито един сектор. Прогнозата е, че се очаква ситуацията в Иран да се влоши значително, като се предвижда около 4,1 милиона души да паднат под прага на бедността. И това е преди да се изчисли опустошителното въздействие на очакваните загуби от намаляващите приходи от износ на петрол.

Стотици хиляди хора не могат да се върнат на работа във фабриките, заводите, магазините и офисите, разрушени при масираните бомбардировки, включително огромните стоманодобивни и нефтохимически комплекси, в които работят хиляди работници. Дори онези, които не са пострадали физически от бомбардировките, са понесли загуби. Забавянията и прекъсванията в каналите за внос са довели до недостиг на основни производствени материали. Инфлацията, рецесията и скочилата безработица доведоха до тотален спад в търсенето на стоки и услуги. Десетки хиляди работници бяха освободени без заплата, включително всички служители в авиационния сектор.

Тези внезапни съкращения на десетки хиляди работници, съчетани с липсата на интернет услуги, оказаха огромен натиск върху социалната система на Иран, която и без това вече се огъваше под тежестта на всеобщата бедност, пише Ynet. Сега от социалните услуги, социалното осигуряване и подпомагането на доходите се очаква да се грижат за много повече граждани, въпреки че държавните приходи продължават да спадат.

Но докато правителството не успява да помогне на гражданите с данъчни облекчения или нисколихвени заеми, то счете за уместно да повиши заплатите в публичния сектор с 60% и да позволи на държавните служители да работят от дома си при пълно заплащане. То също така изисква от компаниите и предприятията да се отнасят към своите работници с съпричастност и саможертва в светлината на ситуацията.

Проблемът за гражданите не е само в самата бедствена икономическа ситуация или в това, че нямат представа какво ги очаква в бъдещето, а под „бъдеще" имаме предвид утре, а в това, че не очакват правителството им да им помогне да излязат от това позорно положение. Масовите протести в Иран през януари бяха предизвикани главно от тежкото икономическо положение, а дори и тогава правителството и властите не предприеха никакви мерки, за да предотвратят безредиците или убийството на десетки хиляди демонстранти.

„Имаше много критики към Тръмп и Израел и към начина, по който те проведоха войната или я започнаха, без да се консултират с други страни или да обмислят опустошителните последствия, които атаките биха имали за световните икономики. Но има пълен консенсус, че настоящата политика е разрушителна за иранската икономика. Чрез икономически натиск върху Иран Тръмп успява да направи това, което хиляди въздушни удари не успяха да направят", казва икономически съветник.

Това представлява сериозна заплаха за режима. Най-острия инфлационен скок се усеща предимно при основните потребителски стоки като пилешко месо, хляб и млечни продукти, чиито цени са се повишили с десетки процентни пункта. Тъй като Тръмп заяви, че не възнамерява да вдигне блокадата, а парите на гражданите вече купуват по-малко, отколкото преди войната, се създават всички условия за народно въстание - най-голямата мечта на Тръмп и най-големият кошмар на режима.

Необходимите вносни продукти, като лекарства и суровини, се купуват в долари и сега също са недостъпни за средния ирански гражданин. Миналата седмица риалът падна до рекордно ниско ниво от 1,8 милиона за долар, като се очакват по-нататъшни спадове, особено предвид факта, че Иран губи все повече източници на чужда валута поради невъзможността си да изнася петрол, стомана и нефтохимически продукти. В резултат на това цените на пластмасата, тръбите, тъканите и опаковките за храни са скочили. Друг пост от Исфахан описва друга жестока реалност, в която родителите трябва да избират между храна и лекарства за членовете на семейството, включително възрастните хора и децата.

Фармацевтичният пазар понесе един от най-тежките удари от икономическата война. Според доклад на Iran International аптеките в Иран съобщават, че са били принудени да повишат цените на 5000 лекарства от началото на войната. Цената на 200 лекарства се е удвоила, а при някои е отбелязано увеличение от 380%. И това се отнася само за лекарствата, които все още са налични на рафтовете. Аптеките вече са съобщили за сериозен недостиг на основни лекарства, включително лекарства за лечение на съсирване на кръвта, сърдечни заболявания, рак и неврологични разстройства. Инсулинът все още е наличен за пациенти с диабет, но всеки, който иска да го получи, трябва да плати четири пъти повече от цената преди войната.

„Има ирански граждани, които преминават през химиотерапия за лечение на рак. Те дойдоха за първото си лечение преди войната и трябва да идват на лечение на всеки 21 дни. Много пациенти не дойдоха за третото или четвъртото си лечение, защото не можеха да си позволят новата цена", споделя пред Iran International лекар от Техеран.

"Цените на лекарствата без рецепта са се повишили с над 90%. Така че, ако някой има главоболие или настинка просто чака да мине", казва още лекарят.