Зеленски: Атакувахме военнопромишлено предприятие в Чебоксари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна нанесе ракетни удари по няколко руски цели тази нощ, включително по обекти от военната промишленост в град Чебоксари – столицата на автономната Чувашка република в Русия, на повече от 1500 километра разстояние, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Нашите действия с голям обсег са продължение на нашия напълно справедлив отговор на руските удари", заяви Зеленски в публикация в платформата Екс.

Заводът произвежда навигационни компоненти за руския военноморски флот, ракетна индустрия, авиация и бронирана техника, добави той.