Зеленски: Атакувахме военнопромишлено предприятие в Чебоксари

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Украйна нанесе ракетни удари по няколко руски цели тази нощ, включително по обекти от военната промишленост в град Чебоксари – столицата на автономната Чувашка република в Русия, на повече от 1500 километра разстояние, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс и БТА. 

"Нашите действия с голям обсег са продължение на нашия напълно справедлив отговор на руските удари", заяви Зеленски в публикация в платформата Екс.

Заводът произвежда навигационни компоненти за руския военноморски флот, ракетна индустрия, авиация и бронирана техника, добави той.  

