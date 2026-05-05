За първи път българка е кандидат за съветник от Консервативната партия в Камбриджшир

Ивелина Банялиева е кандидат за общински съветник в Питърбъро на местните избори на 7 май. Тя е първият български кандидат за съветник от Консервативната партия и първият представител на източноевропейската общност в Камбриджшир, който се кандидатира на такова ниво, съобщава БГ БЕН.

Ивелина е на 38 години, родом от Карлово, с над 15 години опит в управлението на проекти и лидерството. Тя има три висши образования, последното от които е бакалавър по право от University of London, който завършва в присъствието на Нейно Кралско Височество принцеса Ан, канцлер на университета.

Тя е съосновател на Zi Foundation — организация, която реализира редица социални и културни инициативи в подкрепа на местните общности, включително българската диаспора. Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания.

"Това е естествено продължение на всичко, което съм правила през годините. Работата ми в общността, чрез Zi Foundation и ежедневния контакт с хората, ми показа колко много проблеми остават нерешени, защото липсва реално представителство и действие", казва тя.

"Аз не съм човек, който просто говори — аз действам. Виждам кандидатурата си като възможност да пренеса тази работа на следващо ниво и да имам реалните инструменти да помагам още по-ефективно. Освен това вярвам, че е време българската и източноевропейската общност да има силен глас в местната власт. Ние живеем тук, работим тук, отглеждаме децата си тук — и трябва да бъдем част от решенията", споделя Банялиева.

"Моите приоритети са ясни и изцяло базирани на реалните проблеми на хората — по-добър достъп до здравни услуги, безопасна среда, поддържане на кварталите и подкрепа за семействата. Един от най-сериозните проблеми, който жителите споделят с мен, е липсата на достъп до зъболекарска помощ, особено за деца и възрастни хора. Това е нещо, върху което ще работя активно — защото здравето не трябва да бъде привилегия. Също така ще се фокусирам върху откриването и възстановяването на повече детски площадки, защото децата ни заслужават безопасни и модерни места за игра. Друг ключов приоритет е справянето с превишената скорост по основните улици в района — това е сериозен риск за всички, особено за семействата с деца. Що се отнася до българската и източноевропейската общност, една от основните ми мисии е да насърча участието им в обществения и политическия живот. Много наши сънародници все още не осъзнават колко важно е да гласуват не само в България, но и във Великобритания. Искам да образовам и мотивирам диаспората — защото когато не гласуваме, оставяме други да решават вместо нас", заявява Ивелина Банялиева.

"Zi Foundation работи активно за обединяване на общностите и за реална помощ на хората. Организираме събития, инициативи и кампании, които достигат до стотици семейства. Един от най-големите ни успехи е Фестивалът на европейското културно наследство, който събира различни националности и показва богатството на нашите култури. Работим и по социални проекти — подпомагане на семейства, дарителски кампании, инициативи за психично здраве и достъп до информация", казва тя.

На въпрос какво я вдъхновява да помага на сънародниците ни от българската диаспора тя отговаря така:

"Вдъхновяват ме самите хора — историите, които чувам всеки ден, трудностите, през които преминават, но и силата, с която продължават напред. Аз самата съм част от тази диаспора и знам колко е трудно понякога. Това ме мотивира да работя още по-усилено, за да направим общността ни по-силна и по-обединена".

"Независимо от резултата, моята работа няма да спре. Аз вече съм част от тази общност и ще продължа да работя за хората. Ако бъда избрана, ще имам възможност да постигна още повече и да реализирам конкретни промени. Работя много тясно с кмета на Камбриджшир и Питърбъро Пол Бристоу и вярвам, че заедно можем да постигнем реални резултати за нашия град и за хората в него. Един от нашите общи приоритети е да ангажираме повече млади хора в политическия и обществения живот. Затова ще работим активно с университети и колежи, за да насърчим младото поколение да бъде по-ангажирано, информирано и активно в изграждането на бъдещето на нашата общност", така Банялиева отговори на въпрос какво предстои пред нея след местните избори.