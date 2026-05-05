ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Софиямед“ посреща 14-тата си годишнина с 2-ри роб...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22790469 www.24chasa.bg

Китай: Новите санкции на САЩ срещу Куба са незаконни

588
Китай Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Китай призова днес САЩ незабавно да сложат край на ембаргото и санкциите, наложени върху Куба, като заяви, че тези мерки "са незаконни" и "нарушават сериозно"  международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Американският президент Доналд Тръмп подписа в петък указ за разширяване на санкциите на САЩ срещу правителството на Куба, съобщиха пред агенцията двама представители на Белия дом. По този начин Тръмп се стреми да окаже натиск върху Хавана след свалянето от власт на президента на Венецуела Николас Мадуро – близък съюзник на Куба, отбелязва Ройтерс.

"САЩ засилиха своите незаконни едностранни санкции срещу Куба", заяви китайското външно министерство, определяйки разширяването на санкциите като "сериозно нарушение" на основните норми на международните отношения.

"Китай призовава САЩ незабавно да сложат край на ембаргото и санкциите срещу Куба, както и всяка форма на натиск", пише в изявлението. В текста се допълва, че ембаргото и санкциите са в разрез с правото на кубинския народ да съществува и да се развива.

Китай подкрепя опитите на Куба да защити суверенитета и сигурността си и твърдо се противопоставя на намеса във външните работи на карибската държава, се казва още в изявлението.

Китай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)