Китай: Новите санкции на САЩ срещу Куба са незаконни

Китай призова днес САЩ незабавно да сложат край на ембаргото и санкциите, наложени върху Куба, като заяви, че тези мерки "са незаконни" и "нарушават сериозно" международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският президент Доналд Тръмп подписа в петък указ за разширяване на санкциите на САЩ срещу правителството на Куба, съобщиха пред агенцията двама представители на Белия дом. По този начин Тръмп се стреми да окаже натиск върху Хавана след свалянето от власт на президента на Венецуела Николас Мадуро – близък съюзник на Куба, отбелязва Ройтерс.

"САЩ засилиха своите незаконни едностранни санкции срещу Куба", заяви китайското външно министерство, определяйки разширяването на санкциите като "сериозно нарушение" на основните норми на международните отношения.

"Китай призовава САЩ незабавно да сложат край на ембаргото и санкциите срещу Куба, както и всяка форма на натиск", пише в изявлението. В текста се допълва, че ембаргото и санкциите са в разрез с правото на кубинския народ да съществува и да се развива.

Китай подкрепя опитите на Куба да защити суверенитета и сигурността си и твърдо се противопоставя на намеса във външните работи на карибската държава, се казва още в изявлението.