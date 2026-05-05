Мъжът, който се вряза в пешеходци в Лайпциг, е бил освободен от психиатрия предния ден

Мъжът, който се вряза с автомобила си в пешеходци в центъра Лайпциг вчера и уби двама души, е бил освободен от психиатрия ден преди нападението, пише в. "Билд", цитиран от БТА.

Според германското издание задържаният от полицията заподозрян, който бе идентифициран като 33-годишен германски гражданин на име Джефри К., е работил като домашен техник в Лайпциг и лежал в психиатрично отделение в дните преди инцидента. Той обаче е бил освободен в неделя поради "агресивно поведение" към пациенти.

Освобождаването на пациент от психиатрично отделение обаче е допустимо само при условие, че болният не създава непосредствена опасност за себе си и за околните. Ако все пак клиниката реши да освободи пациент, без да е спазено това условие, лекарите са длъжни да уведомят полицията, пише още "Билд".

Говорителка на здравното министерство на провинция Саксония потвърди за "Билд", че Джефри К. е бил настанен на лечение в болницата "Алтшербиц" в Лайпциг, но засега не е ясно дали полицията е била уведомена за освобождаването му от психиатричното отделение.

"Поради лекарската тайна се въздържаме да отговорим на въпроса относно лечението, терапията и времевата рамка", заяви д-р Тереза Шмоц в отговор на запитване, отправено от "Билд".

Според полицията Джефри К. е тръгнал с автомобила си "Фолксваген Тайго" от площад "Аугустусплац" в източната част на Лайпциг, след което е профучал по улица "Гримайше" и е пресякъл оживения търговски площад пред старата сграда на кметството. По пътя си той е прегазил и убил на място 77-годишен мъж от Лайпциг и 63-годишна жена от Горна Франкония. Автомобилът се е ударил в стълб в края на улица "Гримайше".

Служители на реда са извели мъжа от разбилото се превозно средство, като той не е оказал съпротива при ареста.

Кметът на Лайпциг Буркхард Юнг заяви снощи, че освен двамата убити, има и трима души в тежко състояние и още и около 20 човека с различни по тежест травми.

Според информация на в. "Билд", след задържането му Джефри К. е бил откаран в Университетската клиника в Лайпциг.